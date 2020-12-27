Три человека погибли при стрельбе в США – СМИ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Три человека стали жертвами стрельбы в США. Такую информацию сообщает телеканал CBS Chicago.

По заявлениям СМИ, стрельба произошла в городе Рокфорд, штат Иллинойс. Сигнал о случившемся поступил в полицию в 18:55 (3:55 по московскому времени).

Глава полиции города Дэн ОШи заявил, что еще три человека во время стрельбы получили ранения. Они были госпитализированы в ближайшую больницу.

По данным правоохранителей, стрельба велась внутри здания и на улице. По факту происшествия задержан один человек.

Дальнейшая информация об инциденте уточняется.

Ранее более 10 человек пострадали в перестрелке в клубе байкеров в США. Стрельба случилась в ночь с 29 на 30 ноября в городе Гренада.