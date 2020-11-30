Более 10 человек пострадали в перестрелке в клубе байкеров в США

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Не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы в клубе байкеров в США. Конфликт произошел в американском штате Миссисипи, передает телеканал NBC News.

По данным правоохранительных органов, стрельба началась в ночь с 29 на 30 ноября в городе Гренада. Прибывшие на место полицейские нашли в клубе 11 человек с травмами и огнестрельными ранениями.

На данный момент многие подробности инцидента неизвестны. Не называется число людей в баре в момент перестрелки, а также не объявлена ее причина, однако в заведении нашли оружие и украденные вещи.

Обстоятельства конфликта уточняются. Пока полиция никого не задержала.

В начале ноября четыре человека погибли в перестрелке в штате Невада. Стрельба случилась в многоквартирном доме в городе Хендерсон.

