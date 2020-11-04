Четыре человека стали жертвами стрельбы в Неваде

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Четыре человека погибли в перестрелке в штате Невада. Об этом пишет газета The New York Times.

Стрельба случилась в многоквартирном доме в городе Хендерсон. Об инциденте в полицию сообщил местный житель.

Прибыв на место, полицейские обнаружили тела двух человек и одного подозреваемого. Сообщалось, что последний скончался от ранений в машине около дома.

Позже правоохранители нашли тело третьей жертвы перестрелки. Кроме того, еще один пострадавший получил ранение. Он был доставлен в местную больницу.

По факту случившегося начато расследование.

Ранее в Вене совершили вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия. 3 ноября еще один раненый скончался в больнице.

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение терактом. Он также не исключил антисемитский мотив террористов.