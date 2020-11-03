Бургомистр подтвердил, что один человек скончался в больнице после теракта в Вене

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Один человек скончался в больнице после теракта в Вене. Информацию подтвердил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг, сообщает РИА Новости.

"Один человек скончался в венском госпитале, 10 человек выписаны. Еще 13 человек пока госпитализированы, трое из них в критическом состоянии", – заявил Людвиг.

По словам бургомистра, врачи смогли стабилизировать состояние четырех пострадавших.

Накануне в Вене произошли вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия в столице Австрии. В связи со случившимися в Австрии нападениями был объявлен трехдневный траур. Канцлер страны Себастьян Курц интерпретировал произошедшее как теракт.

В правоохранительных органах Австрии говорят, что нападение организовали несколько человек. В СМИ появлялась информация о задержании нападавших, однако один из них скрылся и остается в бегах.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим. Российский лидер осудил данное преступление.