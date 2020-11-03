Посол РФ в Австрии заявил, что среди пострадавших в Вене россиян нет

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Россиян среди пострадавших в результате теракта в Вене нет. Об этом сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посольство России в Австрии находится в тесном взаимодействии с местными правоохранительными органами. Посол добавил, что никто из сотрудников российских представительств также не пострадал.

Вечером 2 ноября в Вене произошли вооруженные нападения на людей. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что всего в результате инцидента погибли четыре человека. Кроме того, 17 человек пострадали.

Курц назвал произошедшее терактом. Он сообщил о решительных действиях, которые необходимо предпринимать в отношении террористов.

Владимир Путин выразил соболезнования Австрии в связи с инцидентом. Глава российского государства заявил, что силам террора никого не запугать, осудив произошедшее в Вене.

В связи с данной ситуацией посольство России в столице Австрии открыло горячую линию для граждан РФ. Сообщалось, что россияне могут получить помощь, обратившись по номерам телефонов +43-1-712-12-29 и +43/664-886-35-017.