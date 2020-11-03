Посол РФ в Австрии заявил, что среди пострадавших в Вене россиян нет

13:36
Фото: ТАСС/CHRISTIAN BRUNA/ЕРА
Россиян среди пострадавших в результате теракта в Вене нет. Об этом сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
"Россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет", – говорится в сообщении посольства в Twitter.
Посольство России в Австрии находится в тесном взаимодействии с местными правоохранительными органами. Посол добавил, что никто из сотрудников российских представительств также не пострадал.
Вечером 2 ноября в Вене произошли вооруженные нападения на людей. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что всего в результате инцидента погибли четыре человека. Кроме того, 17 человек пострадали.
Курц назвал произошедшее терактом. Он сообщил о решительных действиях, которые необходимо предпринимать в отношении террористов.
Владимир Путин выразил соболезнования Австрии в связи с инцидентом. Глава российского государства заявил, что силам террора никого не запугать, осудив произошедшее в Вене.
В связи с данной ситуацией посольство России в столице Австрии открыло горячую линию для граждан РФ. Сообщалось, что россияне могут получить помощь, обратившись по номерам телефонов +43-1-712-12-29 и +43/664-886-35-017.
Число жертв теракта в столице Австрии выросло до четырех
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: