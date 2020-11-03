Канцлер Австрии не исключил антисемитский мотив террористов в Вене

03:11
Фото: EPA/TASS/CHRISTIAN BRUNA
Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о предположительных мотивах террористов, совершивших нападение в центре Вены. Об этом он сообщил в эфире телеканала ORF.
Канцлер отметил, что на данный момент мотивы преступников остаются неизвестными.
"Антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт", – сказал Курц.
Он подчеркнул, что в центре города после нападения сохраняется угроза. Курц заявил, что там продолжается спецоперация.
"В настоящее время угроза не может быть снята", – подтвердил канцлер Австрии.
Курц также заявил, что нападавшие хорошо вооружены, в частности, автоматическим оружием. Кроме того, террористы имеют профессиональную подготовку.
"Это определенно террористический акт. В настоящее время есть 15 пострадавших", – заключил австрийский канцлер.
Ранее Курц поблагодарил полицейских за нейтрализацию одного из преступников. Он отмечал, что в отношении террористов полиция продолжит действовать решительно.
Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе.
По данным СМИ, в результате случившегося погибли 7 человек. Сообщалось также, что один из нападавших покончил с собой.
В полиции подтвердили данные об одном погибшем прохожем. Кроме того, тяжелые ранения получил полицейский.
СМИ сообщили о семи погибших в результате стрельбы в центре Вены
Мэр Вены позже заявил о 15 пострадавших в результате атаки. Он пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.
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