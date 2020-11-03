Посольство РФ в Вене запросило данные о гражданстве убитых и пострадавших в ходе теракта

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Фото: AP/TASS/Ronald Zak
Посольство РФ в Вене выясняет информацию о гражданстве убитых и пострадавших в ходе теракта в центре города. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта", – подтвердила Захарова в беседе с ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ также выразила свои соболезнования руководству страны и гражданам Австрии.
"Соболезнуем Австрии", – сказала Захарова.
Накануне в центре столицы Австрии произошла стрельба. Нападение случилось у синагоги на Зейтенштетенгассе.
По данным СМИ, в результате случившегося погибли 7 человек. Один из нападавших покончил с собой. Террорист привел в действие взрывное устройство.
СМИ сообщили о семи погибших в результате стрельбы в центре Вены
Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение в центре Вены терактом. Он также поблагодарил полицейских за нейтрализацию одного из преступников.
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