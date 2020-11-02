СМИ сообщают о взятых в заложники посетителях ресторана в Вене

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Параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города. Об этом сообщает Австрийский телеканал OE24.

Речь идет о японском ресторане на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Официальных подтверждений данной информации пока не поступало.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе. В результате стрельбы есть пострадавшие.

По данным телеканала OE24, пострадало не менее семи человек. Очевидцы рассказали, что недалеко от синагоги были слышны около 50 выстрелов.

В МВД Австрии сообщили, что один из нападавших задержан. В ведомстве отметили, что во время задержания злоумышленника был ранен один полицейский. Глава МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене.

