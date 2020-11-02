Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

02 ноября, 23:36

Посольство РФ в Вене уточняет наличие россиян среди пострадавших при стрельбе

происшествия за рубежом

Видео: соцсети

Посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Вене, сообщает РИА Новости.

"Мы выясняем информацию, есть ли россияне среди пострадавших", – отметили в посольстве.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло вооруженное нападение на синагогу. По данным австрийских СМИ, на улице раздалось около 50 выстрелов. Предварительно, стрельба велась из пулемета, однако эта информация пока не подтверждена.

В полиции сообщили, что при стрельбе пострадали люди. В СМИ сообщили, что погибли семь человек, а нападавший покончил с собой. Кроме того, сообщалось, что нападавших было несколько – они могут быть в бегах. Пока эта информация также не подтверждена.

МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене.

Видео: соцсети

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать