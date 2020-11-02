Посольство РФ в Вене уточняет наличие россиян среди пострадавших при стрельбе

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Посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Вене, сообщает РИА Новости

"Мы выясняем информацию, есть ли россияне среди пострадавших", – отметили в посольстве.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло вооруженное нападение на синагогу. По данным австрийских СМИ, на улице раздалось около 50 выстрелов. Предварительно, стрельба велась из пулемета, однако эта информация пока не подтверждена.

В полиции сообщили, что при стрельбе пострадали люди. В СМИ сообщили, что погибли семь человек, а нападавший покончил с собой. Кроме того, сообщалось, что нападавших было несколько – они могут быть в бегах. Пока эта информация также не подтверждена.

МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене.

