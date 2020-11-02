Стрельба произошла в центре Вены

Фото: Ronald Zak/ТАСС

Вооруженное нападение произошло в центре Вены, пострадали несколько человек. На месте работают экстренные службы, сообщает ТАСС.

Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе. В настоящий момент полиция проводит масштабную операцию.

"Избегайте общественных мест и транспорта. Не распространяйте видео и фото", – обратились к местным жителям представители полиции.

Согласно предварительным данным, тяжело ранен один страж порядка. Нападавший покинул место происшествия. Сейчас следователи ведут поиски подозреваемого.

Полиция оцепила территорию рядом с синагогой.

Ранее стрельба произошла у здания университета в Кабуле. По данным источников телеканала, взрыв и стрельба произошли в момент открытия книжной выставки в университете.