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Порядка 50 человек напали на католическую церковь в Вене

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Порядка 50 человек напали на католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом пишет австрийское издание Kurier.

По данным издания, молодые люди разгромили ногами церковные скамьи и исповедальню. Нападавшие во время погрома выкрикивали "Аллах акбар".

Утверждается, что злоумышленники имеют турецкое происхождение. Им удалось скрыться до прибытия полиции. При этом инцидент попал на камеру слежения.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер осудил произошедшее. В данный момент церковь была закрыта по соображениям безопасности.

Ранее в четверг, 29 октября, мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. При нападении погибли три человека. Как позже рассказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, злоумышленник не переставал повторять "Аллах акбар", когда его задерживали.

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