Что известно о нападении мужчины с ножом в Ницце

Возле церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом напал на людей. В результате смертельные ранения получили трое человек. Мэр города назвал произошедшее терактом. Он также распорядился временно закрыть все храмы Ниццы. Рассказываем, что известно о трагедии во Франции.



Убил и обезглавил

В 09:00 по местному времени (11:00 по Москве) в центре Ниццы около церкви Нотр-Дам вооруженный ножом мужчина напал на людей. В результате три человека, среди которых был священник, погибли. Одну жертву – женщину – преступник обезглавил.

Как рассказал мэр города Кристиан Эстрози, нападавший воспользовался тем же методом, что и террорист в городе Конфлан-Сент-Онорин при убийстве учителя Самюэля Пати. Подозреваемого в Ницце задержали спустя 10 минут после трагедии. Уточняется, что он ранен.

Мэр Ниццы счел, что нападение было терактом. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter. Позднее Эстрози сообщил, что преступление совершил радикализированный мусульманин.





Кристиан Эстрози мэр Ниццы Он кричал: "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания… Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны.

В свою очередь, прохожий, который в момент совершения преступления оказался неподалеку, в интервью каналу BFMTV заявил, что "никогда еще не бегал так быстро".

К месту происшествия были стянуты крупные силы полиции, включая подразделение по борьбе с терроризмом. По данным посольства РФ во Франции, информация о пострадавших россиянах не поступала.



Закрыть все церкви

Мэр Ниццы поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия по задержанию подозреваемого. Вместе с тем Эстрози распорядился закрыть все церкви в городе, а также поместить их под видеонаблюдение.

"Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа", – сказал Эстрози.

Кроме того, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на фоне случившегося заявил о создании кризисного штаба при МВД. Туда, по сообщениям СМИ, уже направились президент страны Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.

В Кремле отреагировали на нападение в Ницце. Владимир Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями, где подтвердил готовность России тесно взаимодействовать с зарубежными партнерами по контртеррористическому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "абсолютно ужасающей трагедией".

При этом практически сразу после инцидента в Ницце стало известно еще об одном: мужчина с ножом напал на полицейских во французском Авиньоне. Правоохранители открыли по нему огонь, злоумышленник скончался на месте. В этот же день другое происшествие произошло в Джидде. Полицией был задержан саудовский подданный, который напал на охранника консульства Франции.

Волна антиисламских настроений поднялась во Франции после трагедии 16 октября. Во французском городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати, который преподавал географию и историю. На уроке мужчина показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo.

Такое просвещение стоило ему жизни. Напавший на Пати преступник обезглавил его. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили молодого человека, поскольку тот пытался угрожать. Расследование по этому делу поручили антитеррористической прокуратуре Франции, а президент страны назвал случившееся терактом. Сейчас под следствием из-за трагедии находятся семь человек.

Макрон во время церемонии прощания с Пати заявил, что Франция не будет отказываться от карикатур и продолжит защищать свободу слова. Его выступление спровоцировало негативную реакцию в исламском мире.