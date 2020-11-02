Стрельба произошла у здания университета в Кабуле

Фото: twitter.com/kabuli07

Около здания университета в Кабуле произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.

По данным источников телеканала, взрыв и стрельба произошли в момент открытия книжной выставки в университете. Мероприятие проводили представители от Афганистана и Ирана.

По данным МВД Афганистана, на место происшествия направлены отряды полиции.

В марте в результате нападения, совершенного на мероприятии в Кабуле, погибли 23 человека. Известно, что на месте ЧП велась стрельба.

