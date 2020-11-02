Семь человек погибли при стрельбе в центре Вены

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Число жертв нападения в центре Вены увеличилось до семи человек. Об этом сообщает местный телеканал OE24

По данным СМИ, нападение совершили несколько преступников. При этом один из нападавших был ликвидирован.

Сообщается также, что стрельбу злоумышленник вел из пулемета. Свидетели заявили о 50 выстрелах.

Полиция австрийской столицы обратилась к гражданам с просьбой не появляться в общественных местах города.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе.

В данный момент территория вокруг синагоги оцеплена.