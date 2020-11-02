Семь человек погибли при стрельбе в центре Вены

Число жертв нападения в центре Вены увеличилось до семи человек. Об этом сообщает местный телеканал OE24
.
По данным СМИ, нападение совершили несколько преступников. При этом один из нападавших был ликвидирован.
Сообщается также, что стрельбу злоумышленник вел из пулемета. Свидетели заявили о 50 выстрелах.
Полиция австрийской столицы обратилась к гражданам с просьбой не появляться в общественных местах города.
Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе.
В данный момент территория вокруг синагоги оцеплена.