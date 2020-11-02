Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

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Глава МВД Австрии Карл Нехаммер исходит из того, что в центре Вены произошел теракт.

"В настоящий момент я могу подтвердить, что мы исходим из очевидного террористического нападения. Первым местом нападения была улица Сейтенштеттенгасе. Нападение продолжается, в Вене проводится крупная операция спецназа", – заявил он в эфире телеканала ORF.

По словам главы МВД, нападавших было несколько. В результате стрельбы много пострадавших. Нехаммер призвал горожан не выходить из дома.

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Вечером 2 ноября в центре Вены произошло вооруженное нападение на синагогу. По данным австрийских СМИ, на улице раздалось около 50 выстрелов. Предварительно, стрельба велась из пулемета, однако эта информация пока не подтверждена.

В полиции сообщили, что при стрельбе пострадали люди. В СМИ сообщили, что погибли семь человек, а у нападавший покончил с собой. В МВД сообщили, что в ходе стрельбы в районе Шведенплац пострадал полицейский.

В посольстве России в Австрии проверяют информацию, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

В СМИ сообщают, что преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города.