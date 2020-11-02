Один нападавший задержан после стрельбы в центре Вены

Одного нападавшего удалось задержать после стрельбы в центре Вены, сообщает пресс-служба МВД Австрии.
Как пишет ТАСС, в результате нападения один полицейский получил ранение. О его состоянии не сообщается.
Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе.
По данным СМИ, жертвами стрельбы стали семь человек. Нападение совершили несколько преступников.
Очевидцы рассказали, что стрельбу злоумышленник вел из пулемета. Также сообщалось о 50 громких хлопках.
Полиция австрийской столицы обратилась к гражданам с просьбой не появляться в общественных местах города. Сейчас территория вокруг синагоги оцеплена.