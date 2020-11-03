Очевидец рассказала о нападении в Вене

Очевидец Ольга, проживающая в Вене, в своем аккаунте в Instagram рассказала о положении в столице Австрии.

Она сообщила, что местные правоохранительные органы просят удалять все видео, которые были сняты очевидцами.

"Ничего страшнее в Вене я еще не переживала", – отметила очевидец.

Она добавила, что в столице Австрии всех жителей просят оставаться дома и не смотреть в окна. Ольга рассказала, что всех людей закрыли в помещениях, их отправляют даже в кафе и бары, чтобы они не находились на улице.

Ранее в центре Вены произошло вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия. В результате инцидента пострадали несколько человек. Чуть позже стало известно, что в результате стрельбы в центре города погибли семь человек.

Одного нападавшего удалось задержать. Один из полицейских получил ранение в процессе задержания.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер расценил происшествия как "террористическое нападение". Он сообщил, что нападения в городе продолжаются. Нехаммер подчеркнул, что в Вену были стянуты большие силы спецназа.