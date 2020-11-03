Видео: Mash

Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках. По словам представителя ресторана, вооруженные полицеские приходили в заведение, но сейчас никого нет.

"Нет, заложников тут нет", – сообщил РИА Новости представитель ресторана.

В СМИ речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе. В результате стрельбы есть пострадавшие.

В МВД Австрии сообщили, что один из нападавших задержан. Глава МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене.

В посольстве России в Австрии проверяют информацию, есть ли среди пострадавших граждане РФ.