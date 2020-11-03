Напавший на синагогу в Вене покончил с собой – СМИ

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Напавший на синагогу в Вене покончил с собой. Такую информацию сообщает местное издание Kronen Zeitung.

Стрельба в центре столицы Австрии случилась накануне. Злоумышленники открыли огонь из огнестрельного оружия у синагоги на Зейтенштетенгассе.

По словам очевидцев, злоумышленник вел стрельбу из пулемета. Свидетели нападения сообщили о 50 выстрелах.

Позднее одного из нападавших удалось задержать. Об этом проинформировала пресс-служба МВД Австрии.

По последним данным, жертвами стрельбы стали 7 человек. СМИ также сообщили, что при атаке погиб полицейский.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал стрельбу в Вене терактом. Он отметил, что на месте случившегося продолжается проведение крупной операции спецназа.