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Происшествия

00:12

Полицейский погиб во время стрельбы в Вене – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: АР/Ronald Zak

Один сотрудник полиции погиб при атаке злоумышленников в районе Шведенплац в Вене. Об этом сообщает местное издание Kronen Zeitung.

"Террористическое нападение возле Шведенплац. По информации Krone, от полученных травм скончался полицейский", – говорится в сообщении.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе. В результате стрельбы есть пострадавшие.

По данным австрийских СМИ, на улице раздалось около 50 выстрелов. Предварительно, стрельба велась из пулемета, однако эта информация пока не подтверждена. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер не исключает, что в центре Вены произошел теракт.

В СМИ сообщили, что погибли семь человек, а нападавший покончил с собой. В настоящий момент посольство РФ в Вене проверяет информацию, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

В центре Вены произошла стрельба

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