Канцлер Австрии назвал нападение в Вене терактом

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Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в центре Вены терактом. Об этом пишет РИА Новости.

Канцлер отметил, что в отношении террористов полиция станет действовать решительно.

"Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками", – подчеркнул канцлер.

В своем выступлении Курц также выразил благодарность полицейских за нейтрализацию одного из преступников.

"Мы благодарим руководство Европейского союза и наших международных партнеров за их сочувствие и заявления о солидарности", – добавил канцлер.

Ранее официальный представитель МВД Австрии Гаральд Зерес заявил, что ведомство пока не признало нападения в Вене терактом. Он пояснил, что произошедшее может быть квалифицировано как "бойня".

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе.

По данным СМИ, в результате случившегося погибли 7 человек. Сообщалось также, что один из нападавших покончил с собой. Официальные власти сообщили о 15 пострадавших.

СМИ сообщили о семи погибших в результате стрельбы в центре Вены

В МВД страны заявили, что за атаками в центре столицы стоят сразу несколько преступников. Уточнялось, что нападения случились шести различных местах.