МВД Австрии пока не признало нападения в Вене терактом

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Министерство внутренних дел Австрии на данный момент не признало нападения в Вене терактом. Об этом заявил представитель МВД Гаральд Зерес.

Спикер отметил, что сейчас речь идет об особой ситуации

"(Решение о квалификации. – Прим. Ред.) – терроризм или бойня, – должно быть принято позже", – заявил Зерес.

Как уточняет РИА Новости, бойней в Германии обозначают беспорядочную стрельбу в общественных местах с отсутствием терроритсических мотивов.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал стрельбу в Вене терактом. Он отметил, что на месте случившегося продолжается проведение крупной операции спецназа.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе.

По данным СМИ, в результате случившегося погибли 7 человек. Сообщалось также, что один из нападавших покончил с собой.