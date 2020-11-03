В полиции Вены заявили, что стрельбу устроили несколько человек

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Нападение в центре Вены устроили сразу несколько преступников. Об этом информирует МВД Австрии.

Как пишет ТАСС, стрельба случилась в шести разных местах.

"Есть одна жертва, несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский", – рассказали в полиции.

Сообщается, что в результате случившегося погиб прохожий. При этом удалось ликвидировать одного преступника. Еще одного нападавшего задержали.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе.

По данным СМИ, в результате случившегося погибли 7 человек. Сообщалось также, что один из нападавших покончил с собой.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал стрельбу в Вене терактом. Он отметил, что на месте случившегося продолжается проведение крупной операции спецназа.

После стрельбы в центре австрийской столицы был создан оперативный штаб. В нем принимает участие канцлер Австрии Себастьян Курц.