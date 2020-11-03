Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене

Фото: скриншот видео телеграм-канала Раньше всех. Ну почти.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он вместе с канцлером Себастьяном Курцем находится в оперативном штабе, который был создан после стрельбы в центре столицы.

"Я сейчас в оперативном штабе вместе с федеральным канцлером", – заявил он в эфире телеканала ORF.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября. Нападение было совершено у синагоги на Зейтенштетенгассе. В результате стрельбы есть пострадавшие.

В СМИ сообщили, что погибли семь человек, а нападавший покончил с собой. Также сообщается о погибшем сотруднике полиции. В настоящий момент посольство РФ в Вене выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

По данным австрийских СМИ, на улице раздалось около 50 выстрелов. Предварительно, стрельба велась из пулемета, однако эта информация пока не подтверждена. Глава МВД Австрии не исключает, что в центре Вены произошел теракт.

