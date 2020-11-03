Фото: EPA/TASS/CHRISTIAN BRUNA

15 человек пострадали в результате теракта в центре Вены. Об этом сообщил мэр города Михаэль Людвиг.

"В целом 15 человек госпитализированы", – заявил градоначальник в интервью телерадиокомпании ORF.

Он отметил, что семеро человек "серьезно пострадали". Мэр Вены пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. В полиции Вены подтвердили, что стрельбу устроили сразу несколько человек. Нападения были зафиксированы в шести местах.

Официальные власти также заявили, что в результате нападения погиб один прохожий. Еще несколько человек получили тяжелые ранения, в том числе полицейский.

Одного из нападавших удалось ликвидировать правоохранителям. Информацию об этом подтвердил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал произошедшее терактом, а также поблагодарил полицейских за решительные действия.

По данным СМИ, в результате случившегося погибли 7 человек. Сообщалось также, что один из нападавших покончил с собой.

СМИ сообщили о семи погибших в результате стрельбы в центре Вены

Позднее местный телеканал сообщил, что полиция Вены провела задержание четырех террористов, причастных к стрельбе в центре города. На кадрах, показанных в эфире, террористы стояли с поднятыми вверх руками.