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Фото: EPA/TASS/CHRISTIAN BRUNA
15 человек пострадали в результате теракта в центре Вены. Об этом сообщил мэр города Михаэль Людвиг.
"В целом 15 человек госпитализированы", – заявил градоначальник в интервью телерадиокомпании ORF.
Он отметил, что семеро человек "серьезно пострадали". Мэр Вены пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. В полиции Вены подтвердили, что стрельбу устроили сразу несколько человек. Нападения были зафиксированы в шести местах.
Официальные власти также заявили, что в результате нападения погиб один прохожий. Еще несколько человек получили тяжелые ранения, в том числе полицейский.
Одного из нападавших удалось ликвидировать правоохранителям. Информацию об этом подтвердил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал произошедшее терактом, а также поблагодарил полицейских за решительные действия.
По данным СМИ, в результате случившегося погибли 7 человек. Сообщалось также, что один из нападавших покончил с собой.
СМИ сообщили о семи погибших в результате стрельбы в центре Вены
Позднее местный телеканал сообщил, что полиция Вены провела задержание четырех террористов, причастных к стрельбе в центре города. На кадрах, показанных в эфире, террористы стояли с поднятыми вверх руками.
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