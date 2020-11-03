В СМИ сообщили о задержании четырех нападавших в Вене

Фото: соцсети

Полиция провела задержание четырех террористов, причастных к стрельбе в центре Вены. Об этом передает местный телеканал OE24.

Известно, что канал освещал задержание нападавших в прямом эфире. На кадрах террористы стояли с поднятыми вверх руками.

Отмечается, что задержание полицейские произвели на площади Грабен. Она расположена недалеко от синагоги, у которой происходила стрельба.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе.

По данным СМИ, в результате случившегося погибли 7 человек. Сообщалось также, что один из нападавших покончил с собой.

СМИ сообщили о семи погибших в результате стрельбы в центре Вены

МВД Австрии на данный момент не признало нападения в Вене терактом. Об этом заявил представитель ведомства Гаральд Зерес. Он отметил, что произошедшее может быть квалифицировано как "бойня".

В австрийском ведомстве также проинформировали, что за нападениями в центре столицы стоят сразу несколько преступников.