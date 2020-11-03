Путин выразил властям Австрии соболезнования в связи с терактом в Вене

10:39
Фото: АР Photo/Ronald Zak
Владимир Путин выразил соболезнования Австрии в связи с терактом в Вене. Соответствующую телеграмму он направил на имя президента страны Александра Ван дер Беллена и канцлера Себастьяна Курца, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер осудил это преступление. "Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", – написал президент.
Он также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
Ранее стало известно, что число пострадавших в Вене выросло до 18 человек. Погибли три человека. Среди них двое мужчин и одна женщина. Четвертый погибший – сам преступник.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельбу по прохожим в Вене открыл по меньшей мере один исламистский террорист, который симпатизировал запрещенной в РФ группировке ИГИЛ. Глава МВД призвал жителей города по возможности оставаться дома.
Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. По мнению представителя властей, в ходе следствия не исключается антисемитский мотив нападавших.
Одного из нападавших неизвестных обезвредила полиция, другой по-прежнему находится в бегах. В связи с этим в Вене временно отменят школьные занятия, пока в городе сохраняется опасность.
В столице Австрии спецназ ищет преступников, открывших огонь в центре города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: