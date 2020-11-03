Путин выразил властям Австрии соболезнования в связи с терактом в Вене

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Владимир Путин выразил соболезнования Австрии в связи с терактом в Вене. Соответствующую телеграмму он направил на имя президента страны Александра Ван дер Беллена и канцлера Себастьяна Курца, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер осудил это преступление. "Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", – написал президент.

Он также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Ранее стало известно, что число пострадавших в Вене выросло до 18 человек. Погибли три человека. Среди них двое мужчин и одна женщина. Четвертый погибший – сам преступник.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельбу по прохожим в Вене открыл по меньшей мере один исламистский террорист, который симпатизировал запрещенной в РФ группировке ИГИЛ. Глава МВД призвал жителей города по возможности оставаться дома.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. По мнению представителя властей, в ходе следствия не исключается антисемитский мотив нападавших.

Одного из нападавших неизвестных обезвредила полиция, другой по-прежнему находится в бегах. В связи с этим в Вене временно отменят школьные занятия, пока в городе сохраняется опасность.

