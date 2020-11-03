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В мире

05:54

Горячую линию для россиян открыли в посольстве РФ на фоне теракта в Вене

за рубежом происшествия

Фото: AP/TASS/Ronald Zak

Посольство России в Вене открыло горячую линию для россиян на фоне теракта, произошедшего в городе. Об этом сообщается в заявлении дипведомства в Twitter.

В сообщении говорится, что для получения помощи граждане РФ могут обратиться по телефонам: +43-1-712-12-29 и +43/664-886-35-017.

Ранее посольство РФ в Вене запросило данные о гражданстве убитых и пострадавших в ходе теракта. Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свои соболезнования руководству страны и гражданам Австрии.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее нападение было терактом.

В результате атаки погибли два человека. Мужчина был убит на улице, еще одна женщина умерла в больнице.

Кроме того, пострадали 15 человек. Тяжелые ранения получил один из полицейских.

К нападению причастны сразу несколько человек. Нападения случились в шести разных местах одновременно.

Позднее в СМИ заявили о задержании четырех нападавших в Вене. Официально эта информация не была подтверждена.

Как сообщил глава МИД Австрии, один из террористов продолжает находиться в бегах. Еще одного преступника обезвредили правоохранители.

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