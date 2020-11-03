Два человека стали жертвами теракта в Вене

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Число жертв теракта в Вене увеличилось до двух человек. Такое заявление сделал мэр города Михаэль Людвиг.

Уточняется, что госпитализированная женщина скончалась в больнице.

"После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения", – подтвердил мэр в эфире телеканала ORF-2.

Ранее сообщалось, что в результате нападения погиб один прохожий. Еще несколько человек получили тяжелые ранения, в том числе полицейский.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение терактом. Он также не исключил антисемитский мотив террористов.

По заявлению главы МИД Австрии, один из террористов продолжает находиться в бегах. Еще одного преступника удалось обезвредить сотрудникам полиции.

По данным СМИ, жертвами атаки могли стать 7 человек. Австрийский телеканал сообщал, что полицейские задержали четырех террористов, причастных к стрельбе.