Два человека стали жертвами теракта в Вене

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Фото: AP/TASS/Ronald Zak
Число жертв теракта в Вене увеличилось до двух человек. Такое заявление сделал мэр города Михаэль Людвиг.
Уточняется, что госпитализированная женщина скончалась в больнице.
"После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения", – подтвердил мэр в эфире телеканала ORF-2.
Ранее сообщалось, что в результате нападения погиб один прохожий. Еще несколько человек получили тяжелые ранения, в том числе полицейский.
Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение терактом. Он также не исключил антисемитский мотив террористов.
По заявлению главы МИД Австрии, один из террористов продолжает находиться в бегах. Еще одного преступника удалось обезвредить сотрудникам полиции.
По данным СМИ, жертвами атаки могли стать 7 человек. Австрийский телеканал сообщал, что полицейские задержали четырех террористов, причастных к стрельбе.
СМИ сообщили о семи погибших в результате стрельбы в центре Вены
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