Один стрелок остается в бегах после теракта в Вене

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Один из террористов продолжает находиться в бегах после атаки в Вене. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

Нехаммер подчеркнул, что еще одного преступника удалось обезвредить сотрудникам полиции.

"К сожалению, несколько человек пострадали, несколько погибли", – отметил глава МВД.

В своем заявлении Нехаммер добавил, что в Вене во вторник школьников освободят от занятий. Дети смогут остаться дома на фоне опасности, которая продолжает сохраняться на улицах города.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе.

Очевидцы утверждали, что стрельбу один из злоумышленников вел из пулемета. Также сообщалось о 50 громких хлопках.

В МВД Австрии позднее заявили, что атаку осуществили сразу несколько преступников. Стрельба случилась в шести разных местах.

Официальные власти признали случившееся терактом. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По данным СМИ, жертвами атаки могли стать 7 человек. Кроме того, один из нападавших покончил с собой.