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В мире

08:10

Глава МВД Австрии заявил, что один из стрелков в Вене симпатизировал ИГ

происшествия за рубежом

АР Photo/Ronald Zak

Один из стрелков в Вене мог иметь отношение к ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил глава МВД Австрии, передает ТАСС.

"Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ", – сказал Нехаммер в ходе пресс-конференции в Вене.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. На данный момент официально подтверждено, что жертвами нападения стали два человека. Также несколько человек получили ранения.

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение терактом. По мнению представителя властей, в ходе следствия не исключается антисемитский мотив нападавших.

Одного из злоумышленников обезвредила полиция, другой по-прежнему находится в бегах. В связи с этим в Вене временно отменят школьные занятия, пока в городе сохраняется опасность.

В столице Австрии спецназ ищет преступников, открывших огонь в центре города

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