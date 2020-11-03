Канцлер Австрии заявил о четырех жертвах теракта в Вене

12:50
Фото: ТАСС/Zuma
Число жертв теракта в Вене увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Также он заявил, что в результате атак в столице страны ранены 17 человек.
По словам Курца, произошедшее накануне – это не конфликт между австрийцами и мигрантами, а борьба между цивилизацией и варварством.
Курц заявил, что информация об исламистском характере нападения в Вене подтвердилась. Он пообещал, что власти найдут и привлекут к ответственности террористов, совершивших атаку.
"Атака в Вене была терактом, за которым стояли исламисты, Австрия не позволит себя запугать", – заявил канцлер.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что к нападениям причастен как минимум один человек. При этом разыскные мероприятия продолжаются, заявил он.
Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Себастьян Курц признал произошедшее терактом. По мнению представителя властей, в ходе следствия не исключается антисемитский мотив нападавших.
Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Один из стрелков был ликвидирован полицией, предполагается, что он был сторонником запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер призвал жителей города по возможности оставаться дома. В Вене временно отменили школьные занятия на время, пока в городе сохраняется опасность.
Правительство Австрии объявило трехдневный траур начиная с 3 ноября. Государственные флаги на федеральных учреждениях будут приспущены. Также будет объявлена общенациональная минута молчания.
Владимир Путин выразил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене. Российский лидер осудил это преступление. Он также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
В столице Австрии спецназ ищет преступников, открывших огонь в центре города
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