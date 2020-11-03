В Австрии объявили трехдневный траур из-за теракта в Вене

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Правительство Австрии объявило трехдневный траур в связи с терактом в Вене. Об этом сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на решение кабмина республики.

С 12:00 (14:00 мск) 3 ноября до 5 ноября государственные флаги Австрии на федеральных учреждениях будут приспущены. Также будет объявлена общенациональная минута молчания.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. По мнению представителя властей, в ходе следствия не исключается антисемитский мотив нападавших.

В результате атак погибли три человека, среди них двое мужчин и одна женщина. 18 человек пострадали.

Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Один из стрелков был ликвидирован полицией, предполагается, что он был сторонником запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер призвал жителей города по возможности оставаться дома. В Вене отменили школьные занятия на время, пока в городе сохраняется опасность.

Владимир Путин выразил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене. Российский лидер осудил это преступление. Он также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.