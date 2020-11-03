Фото: AP Photo/Ronald Zak

Двух человек арестовали в Швейцарии в связи с терактом в Вене. Информацию подтвердила полиция города Винтертур.

По предварительным данным, задержание произвели в пригороде Цюриха.

"Полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет. В какой степени связаны арестованные и предполагаемый преступник, в данный момент является предметом расследования", – уточняется в релизе стражей порядка.

Накануне в Вене совершили вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия в столице Австрии. 3 ноября еще один пострадавший скончался в больнице.

В связи со случившимися в Австрии нападениями объявили трехдневный траур. Канцлер страны Себастьян Курц интерпретировал произошедшее как теракт.

Соболезнования Австрии выразил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер осудил преступление и заявил, что террор не посеет раздор между представителями разных вероисповеданий.