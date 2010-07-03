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Россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет – посольство

"Ничего страшнее в жизни не видела": что известно о стрельбе в Вене
происшествия за рубежом

В Вене вечером 2 ноября неизвестные с оружием совершили нападения на случайных прохожих в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Более 10 человек были ранены, и еще четверо стали жертвами стрельбы. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. Рассказываем, что известно о стрельбе в австрийской столице.

Обстрел прохожих в городе

Фото: AP/Ronald Zak

Первая атака в австрийской столице вечером 2 ноября произошла на улице Зейтенштетенгассе рядом с синагогой. Остальные нападения были зафиксированы также в центре города – на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен, сообщают СМИ. Стрельбу открыли несколько хорошо вооруженных человек, рассказали в местной полиции.

Жертвами атаки стали четыре мирных жителя, пятый погибший – один из стрелков, которого правоохранителям удалось нейтрализовать. Еще более 10 человек пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц, а также глава МВД страны Карл Нехаммер назвали произошедшее террористическим актом.

Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками.
Себастьян Курц
канцлер Австрии

В городе была развернута масштабная спецоперация по поимке преступников. По данным СМИ, по горячим следам удалось задержать нескольких подозреваемых. Глава МВД Австрии рассказал, что один из стрелков мог иметь отношение к ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Кроме того, местная газета сообщила более детальный портрет: предположительно, одним из налетчиков был 20-летний уроженец Вены с албанскими корнями. Якобы австрийская разведка знала о его планах в составе группы из 90 исламистов поехать воевать в Сирию.

"Ничего страшнее в жизни не видела"

В посольстве России в Австрии заявили, что среди пострадавших в Вене нет российских граждан. Соответствующее сообщение было размещено в Twitter дипломатического представительства. Ранее посольством была открыта горячая линия для россиян.

В целях безопасности полиция Вены обратилась к населению с просьбой избегать общественных мест. Кроме того, 3 ноября не будут работать венские школы. Также посольство России в Австрии отменило прием граждан.

Очевидец событий Ольга, проживающая в Вене, сообщила, что местные правоохранительные органы просят удалять все видео, которые были сняты свидетелями атаки. "Ничего страшнее в Вене я еще не переживала", – заявила она.

В связи с событиями в австрийской столице в стране был объявлен трехдневный траур. На федеральных учреждениях до 5 ноября будут приспущены государственные флаги Австрии.

Ранее волна атак произошла во Франции. В частности, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на людей возле церкви Нотр-Дам. В результате погибли три человека. В тот же день сообщалось еще об одном схожем инциденте во французском Авиньоне: правоохранители нейтрализовали мужчину с ножом, который напал на них.

Однако событие, ставшее катализатором антиисламских настроений во Франции, произошло еще раньше. 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин был убит учитель географии и истории Самюэль Пати, который во время урока показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo. Впоследствии он поплатился за это жизнью – был обезглавлен преступником.

"Наши молитвы – с жителями Вены"

Фото: AP/Ronald Zak

В связи с событиями в Вене Владимир Путин выразил соболезнования Австрии. Он направил соответствующую телеграмму на имя президента страны Александра Ван дер Беллена и канцлера Себастьяна Курца.

Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий.
Владимир Путин
президент РФ

Российский лидер осудил преступление, совершенное в австрийской столице, а также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе с терроризмом.

Также слова поддержки высказал действующий президент США Дональд Трамп. "Наши молитвы – с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе. Эти злонамеренные нападения на невинных людей должны прекратиться", – завил американский лидер.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель назвала общим врагом для всех исламский терроризм. Она также выразила соболезнования родным тех, кто погиб в Вене, и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

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Павелко Анастасия

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