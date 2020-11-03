Напавший на людей в Вене планировал поехать воевать в Сирию

Фото: ТАСС/Ronald Zak/AP

Стали известны подробности об одном из нападавших в Вене. О них сообщает газета Falter.

Отмечается, что преступником был 20-летний мужчина. По сведениям СМИ, он был уроженцем Вены, имеющим албанские корни.

Помимо этого, сообщается, что австрийская разведка знала о нем. В частности, преступник собирался поехать воевать в Сирию в составе группы из 90 исламистов.

Вечером 2 ноября в Вене произошли нападения на людей с применением огнестрельного оружия. Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 18 человек. Трое стали жертвами происшествия, четвертый погибший – сам нападавший.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер рассказал, что один из стрелков в Вене имеет отношение к "Исламскому государству" (организация, запрещенная на территории РФ). Он сообщил, что преступник был замечен в симпатии к нему.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. Он заявил, что в отношении террористов необходимо действовать решительно. Курц поблагодарил полицейских за нейтрализацию одного из преступников.

Владимир Путин выразил соболезнования Австрии в связи с инцидентом. Он осудил это преступление, заявив, что "силам террора не удастся никого запугать".