Число жертв стрельбы в Вене возросло до 3 человек

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Жертвами ночной стрельбы в Вене стали три человека, заявил президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль.

"Три жертвы среди гражданских лиц, четвертый погибший – сам преступник", – приводит ТАСС заявление Пюрстля.

Он добавил, что среди погибших – двое мужчин и одна женщина.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельбу по прохожим в Вене открыл по меньшей мере один исламистский террорист, который симпатизировал запрещенной в РФ группировке ИГИЛ. Глава МВД призвал жителей города по возможности оставаться дома.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее нападение терактом. По мнению представителя властей, в ходе следствия не исключается антисемитский мотив нападавших.

Одного из нападавших неизвестных обезвредила полиция, другой по-прежнему находится в бегах. В связи с этим в Вене временно отменят школьные занятия, пока в городе сохраняется опасность.

