Жители Москвы несут цветы к посольству Австрии

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Москвичи приносят цветы к зданию посольства Австрии в столице.

Жители города приходят к диппредставительству в Староконюшенном переулке с алыми розами, чтобы почтить память погибших при стрельбе в Вене. Над зданием посольства приспустили государственный флаг Австрии и флаг ЕС.

В понедельник, 2 ноября, в Вене произошла стрельба сразу в шести местах, в том числе возле синагоги. Жертвами атаки стали 3 человека, четвертый погибший – сам преступник, 15 пострадали.

Одного из стрелков ликвидировали полицейские. В правоохранительных органах сообщили, что стреляли несколько хорошо вооруженных людей.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали произошедшее террористическим актом. В городе действует силовая спецоперация, направленная на поиск преступников, жителей просят избегать общественных мест.