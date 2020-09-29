Несколько человек погибли при стрельбе в Орегоне

Фото: twitter.com/DrewReevesTV

Несколько человек стали жертвами стрельбы с участием полицейских в США. Трагедия произошла в американском городе Салем в штате Орегон, сообщает "Мир 24".

Правоохранители прибыли на вызов на предполагаемый захват заложников. Когда они попытались выйти на переговоры со злоумышленниками, началась перестрелка.

"В результате погибли несколько человек, в том числе подозреваемый. Ни один из сотрудников полиции не пострадал", – сообщили в офисе шерифа округа Марион.

Эксперты выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент угроза общественности миновала.

Двумя днями ранее стрельба при полицейских произошла в Москве. На северо-западе столицы РФ стражи порядка задержали двух мужчин, один из которых выстрелил из травматического оружия при приближения сотрудников правоохранительных органов.

