Несколько человек погибли при стрельбе в Орегоне

08:36
Фото: twitter.com/DrewReevesTV
Несколько человек стали жертвами стрельбы с участием полицейских в США. Трагедия произошла в американском городе Салем в штате Орегон, сообщает "Мир 24".
Правоохранители прибыли на вызов на предполагаемый захват заложников. Когда они попытались выйти на переговоры со злоумышленниками, началась перестрелка.
"В результате погибли несколько человек, в том числе подозреваемый. Ни один из сотрудников полиции не пострадал", – сообщили в офисе шерифа округа Марион.
Эксперты выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент угроза общественности миновала.
Двумя днями ранее стрельба при полицейских произошла в Москве. На северо-западе столицы РФ стражи порядка задержали двух мужчин, один из которых выстрелил из травматического оружия при приближения сотрудников правоохранительных органов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: