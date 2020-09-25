Задержан подозреваемый в нападении на прохожих у здания Charlie Hebdo

Фото: twitter.com/Thomas Hyver-Plastre

В Париже задержан подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, передает RT.

Вооруженный ножом мужчина ранил нескольких человек в 11-м округе Парижа. Сообщалось, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. К расследованию дела подключилась антитеррористическая прокуратура.

Ранее пять человек были госпитализированы после нападения мужчины с ножом на юге Китая. Инцидент произошел вблизи детского сада и школы в городе Гуанчжоу.

Сообщалось, что среди пострадавших находятся четыре учащихся начальной школы и один воспитанник детского сада. Также ранения получила женщина, она обратилась в больницу самостоятельно.

