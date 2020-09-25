Неизвестный с ножом напал на прохожих рядом с редакцией Charlie Hebdo

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Вооруженный ножом мужчина ранил нескольких человек в непосредственной близости от старого здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, сообщает ТАСС.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места происшествия. Сейчас квартал блокирован полицией.

Ранее пять человек госпитализировали после нападения мужчины с ножом на юге Китая. Инцидент произошел вблизи детского сада и школы в городе Гуанчжоу.

По предварительным данным, среди пострадавших четыре учащихся начальной школы и один – детского сада. Среди пострадавших есть женщина, которая обратилась в больницу самостоятельно.