Вооруженного ножом мужчину задержали со стрельбой в Петербурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вооруженного ножом мужчину задержали в со стрельбой в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в одной из квартир на Витебском проспекте.

"Полицейские Московского района задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений", – рассказали в ведомстве.

Удалось установить, что по указанному адресу произошел конфликт между соседями. В результате один из них получил ножевое ранение.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Им вооруженный мужчина начать угрожать ножом.

"В соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", – пояснили в МВД.

Там уточнили, что нападавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

В данный момент причины случившегося уточняются. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Следственном комитете сообщили о намерении расследовать дело о нападении на остановке в Зеленограде. По предварительным данным, в ходе конфликта злоумышленник ранил незнакомых ему людей ножом.