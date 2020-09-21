Вооруженного ножом мужчину задержали со стрельбой в Петербурге

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Вооруженного ножом мужчину задержали в со стрельбой в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в одной из квартир на Витебском проспекте.
"Полицейские Московского района задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений", – рассказали в ведомстве.
Удалось установить, что по указанному адресу произошел конфликт между соседями. В результате один из них получил ножевое ранение.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Им вооруженный мужчина начать угрожать ножом.
"В соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", – пояснили в МВД.
Там уточнили, что нападавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
В данный момент причины случившегося уточняются. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Следственном комитете сообщили о намерении расследовать дело о нападении на остановке в Зеленограде. По предварительным данным, в ходе конфликта злоумышленник ранил незнакомых ему людей ножом.
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