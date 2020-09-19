СК намерен расследовать дело о нападении с ножом на остановке в Зеленограде

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Следственный комитет инициировал передачу из полиции уголовного дела по факту ранения ножом двух мужчин на остановке в Зеленограде, сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

По предварительным данным, в ходе конфликта напавший причинил ранее незнакомым молодым людям ножевые ранения. Потерпевших доставили в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Следователи намерены провести комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении колото-резаной травмы в Рязанском районе столицы. Им оказался безработный мужчина 1993 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".