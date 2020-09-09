Задержан подозреваемый в нанесении ранений мужчине на юго-востоке Москвы

09:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нанесении колото-резаной травмы в Рязанском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Вечером 7 сентября сотрудники полиции задержали безработного мужчину 1993 года рождения. Он изобличен в том, что в ходе конфликта нанес осколком стеклянной бутылки ранение", – уточнили в Главном управлении МВД России по Москве.
Ранее в полицию поступило сообщение о раненом человеке на улице Михайлова. Прибывшие на место правоохранители нашли пострадавшего и обеспечили его госпитализацию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Полиция ранее задержала двух злоумышленников, которых обвиняют в убийстве знакомого на севере столицы. Конфликт возник на бытовой почве во время совместного распития алкоголя.
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