Полиция задержала обвиняемых в убийстве знакомого вилкой на севере столицы

12:03
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полиция задержала двух злоумышленников, которых обвиняют в убийстве знакомого на севере столицы, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.
"Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт возле жилого дома на улице Нижней. В ходе ссоры двое из них нанесли множественные удары знакомому в область головы и туловища, а также несколько ударов вилкой в шею. Потерпевший скончался на месте", – рассказали в правоохранительных органах.
Уточняется, что по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1984 и 1985 года рождения. Они полностью признали вину. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц.
Ранее сообщалось о жительнице Ульяновска, которая напала с ножом на сотрудницу магазина и нанесла ей множество ранений.
Видео с камер наблюдения, на которых женщина заходит в магазин, достает из сумки нож, после чего нападает на сотрудницу супермаркета, разместили в соцсетях.
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