В Германии мать подозревают в убийстве пятерых детей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Германии полиция подозревает мать в убийстве своих пятерых детей. Об этом передает телеканал n-TV.

Известно, что тела детей в одной из квартир в доме в городе Золинген обнаружила бабушка.

Как сообщает министр внутренних дел земли Герберт Ройль, 27-летняя мать погибших детей ранее предприняла попытку покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа вместе с 11-летним сыном. Женщина в результате получила серьезные травмы, мальчик не пострадал.

По информации из полиции, главной подозреваемой в деле о гибели пятерых детей является их мать. Погибшие были в возрасте от 1 до 8 лет. Причины смерти детей на данный момент не установлены.

Ранее жительницу Астраханской области, желавшей стать губернатором, заподозрили в убийстве сына. По версии следствия, мальчика убила мать ударом гантели по голове. После этого тело ребенка было забетонировано в подвале дома.