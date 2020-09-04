В Германии мать подозревают в убийстве пятерых детей

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В Германии полиция подозревает мать в убийстве своих пятерых детей. Об этом передает телеканал n-TV.
Известно, что тела детей в одной из квартир в доме в городе Золинген обнаружила бабушка.
Как сообщает министр внутренних дел земли Герберт Ройль, 27-летняя мать погибших детей ранее предприняла попытку покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа вместе с 11-летним сыном. Женщина в результате получила серьезные травмы, мальчик не пострадал.
По информации из полиции, главной подозреваемой в деле о гибели пятерых детей является их мать. Погибшие были в возрасте от 1 до 8 лет. Причины смерти детей на данный момент не установлены.
Ранее жительницу Астраханской области, желавшей стать губернатором, заподозрили в убийстве сына. По версии следствия, мальчика убила мать ударом гантели по голове. После этого тело ребенка было забетонировано в подвале дома.
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