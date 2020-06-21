Забетонировавшая тело сына астраханка хотела стать губернатором

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Жительница Астраханской области, которую подозревают в убийстве сына, пыталась стать губернатором региона. Об этом рассказал депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин в интервью ТАСС.

Как сообщил Шеин, он узнал о произошедшем из СМИ.

"Оказалось, что это (подозреваемая – Прим. Ред.) Галина Морозова – бывший член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия". В этом году она должна была идти на выборы в гордуму от КПРФ, – пояснил Шеин.

Морозова также является членом экспертного совета по стратегии социально-экономического развития Астраханской области при губернаторе региона. В 2019 году она выдвигала свою кандидатуру на выборы губернатора, но зарегистрировать ее отказались.

Об инциденте со смертью ребенка стало известно накануне. Сообщалось, что 4 марта 2020 года 12-летний мальчик не вернулся домой после прогулки. Его поисками более трех месяцев занималась полиция.

19 июня ребенок был найден мертвым. По версии следствия, мальчика убила мать ударом гантели по голове. После этого тело ребенка было забетонировано в подвале дома.

Ранее труп ребенка нашли в реке в Смоленской области. Сообщалось, что на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти.