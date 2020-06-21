Забетонировавшая тело сына астраханка хотела стать губернатором

04:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительница Астраханской области, которую подозревают в убийстве сына, пыталась стать губернатором региона. Об этом рассказал депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин в интервью ТАСС.
Как сообщил Шеин, он узнал о произошедшем из СМИ.
"Оказалось, что это (подозреваемая – Прим. Ред.) Галина Морозова – бывший член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия". В этом году она должна была идти на выборы в гордуму от КПРФ, – пояснил Шеин.
Морозова также является членом экспертного совета по стратегии социально-экономического развития Астраханской области при губернаторе региона. В 2019 году она выдвигала свою кандидатуру на выборы губернатора, но зарегистрировать ее отказались.
Об инциденте со смертью ребенка стало известно накануне. Сообщалось, что 4 марта 2020 года 12-летний мальчик не вернулся домой после прогулки. Его поисками более трех месяцев занималась полиция.
19 июня ребенок был найден мертвым. По версии следствия, мальчика убила мать ударом гантели по голове. После этого тело ребенка было забетонировано в подвале дома.
Ранее труп ребенка нашли в реке в Смоленской области. Сообщалось, что на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: