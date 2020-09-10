В Москве мужчина подозревается в убийстве жены около торгового центра

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины вблизи торгового центра на юге Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

"В настоящее время мужчина 1984 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", – рассказала она.

Уточняется, что 10 сентября рядом с торговым центром на Каширском шоссе между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве ревности. Подозреваемый нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

Иванова добавила, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что неизвестный в Волгограде напал с ножом на полицейского. Сотрудник правопорядка, получивший ранения, скончался. Причина вооруженного конфликта неизвестна.

В феврале полиция задержала приезжего за нападение с ножом на мужчину в метро. С платформы станции "Чистые пруды" в одну из больниц города с колото-резаным ранением доставили 26-летнего мужчину.