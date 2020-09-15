Москвич сообщил ложные сведения о ранившей его ножом матери, чтобы выбраться из квартиры

10:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре столицы мужчина предоставил полиции ложную информацию о преступлении, чтобы ему открыли дверь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию обратился 52-летний мужчина с заявлением о конфликте с матерью в квартире на Новорогожской улице. По его словам, в ходе ссоры женщина якобы несколько раз ударила его ножом. Как выяснили позднее сотрудники МВД, мужчина страдает алкоголизмом, а история оказалась выдуманной.
"На место прибыли сотрудники МВД, и мужчина пояснил, что конфликт с матерью исчерпан. Заявление гражданин писать не стал. Также выяснилось, что мужчина страдает алкоголизмом. Когда он в очередной раз напивается, проживающая в квартире по соседству мать закрывает его дома и не выпускает на улицу", – сообщил собеседник агентства.
В середине августа мужчина также пытался выбраться из квартиры. Тогда он позвонил сотрудникам полиции и сообщил о гражданине, в сумке которого находятся взрывчатые вещества. Позднее выяснилось, что мужчина хотел выйти из квартиры для приобретения алкоголя.
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