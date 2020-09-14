Полиция задержала двоих человек, кидавших муляж гранаты в прохожих в центре Москвы

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Полицейские задержали двоих мужчин, которые бросали муляж гранаты под ноги прохожим в центре столицы. Об этом ТАСС рассказали представители ГУ МВД РФ по городу.

"На Новом Арбате задержаны двое граждан, которые бросали под ноги прохожим предмет, похожий на гранату. Они были доставлены в отдел для разбирательства", – сказали в правоохранительных органах.

По информации МВД, в отношении задержанных составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Теперь им грозит арест на 15 суток или штраф. Следователи проводят проверку, уточнили в полиции.

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