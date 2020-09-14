Полиция задержала двоих человек, кидавших муляж гранаты в прохожих в центре Москвы

11:30
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейские задержали двоих мужчин, которые бросали муляж гранаты под ноги прохожим в центре столицы. Об этом ТАСС рассказали представители ГУ МВД РФ по городу.
"На Новом Арбате задержаны двое граждан, которые бросали под ноги прохожим предмет, похожий на гранату. Они были доставлены в отдел для разбирательства", – сказали в правоохранительных органах.
По информации МВД, в отношении задержанных составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Теперь им грозит арест на 15 суток или штраф. Следователи проводят проверку, уточнили в полиции.
Ранее мужчина на проспекте Мира попытался украсть деньги под видом размена. Злоумышленником оказался 41-летний приезжий с временной регистрацией в столице.
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